Kommentar Baustelle ist auch ein Kommunikations-Desaster

Bei der Sanierung der L357 hätte mehr auf Fußgänger geachtet werden können: So entstand eine Verkehrsinsel an der Basis der Linksabbiegespur von der Millrather Straße in den Lindenweg. Damit Passanten die Querungshilfe nutzen können, musste an der Südseite der Straße ein neuer Gehweg angelegt werden. Anwohner rechneten fest damit, dass ein ähnliches Konstrukt auch angelegt werde im zweiten Bauabschnitt (Lindenweg bis Bergische Elektrochemie). Denn dort liegt auch die Bushaltestelle Lindenweg, die von vielen älteren Menschen genutzt wird. Die hatten früher zum Teil arge Probleme beim Überqueren der Landesstraße. Sie werden künftig aber kaum erst 50 Meter in Richtung Haan laufen und dann gut 100 Meter Richtung Hochstraße bergauf, um zum Bus zu gelangen. Außerdem: eine weitere Verkehrsinsel gegenüber der Bushaltestelle hätte die Straße optisch verengt, damit auch Autos eingebremst und so die Rennstrecke Millrather Straße entschärft. Eine Voraussetzung wäre indes gewesen, über sinnvolle Verbesserungen nachzudenken und sie zu besprechen!