Haan : Haaner (Vor-)Gärten dienen als Beispiel

Ein Team des Bauernverlags recherchierte für einen Beitrag über Vorgarten-Gestaltung in Haan. Foto: Haaner Gartenlust

Trotz der hohen Temperaturen in der letzten Juniwoche kam die Redakteurin Karin Wachsmuth vom Deutschen Bauernverlag extra aus Berlin mit ihrer Kollegin, der Fotografin Sabine Rübensaat in die Gartenstadt Haan und besuchten einige (Vor-) Gärten, die unter anderem im Rahmen der Haaner GartenLust (Gartenmarkt & offene Privatgärten) teilnehmen und ihre Gartentore immer am ersten Sonntag im Juni für interessierte Gartenfans öffnen.

Da berichtete Tanja Galante-Kölsch, Sprecherin des Vereins Haaner Gartenlust.

Beide Besucherinnen seien tief beeindruckt gewesen von der Vielfalt der Gärten, den unterschiedlichen Gartenstilen und Herangehensweisen an die Gartengestaltung sowie die Pflanzenauswahl und dem Engagement, den die privaten Gartenbesitzer in ihre grüne Oasen stecken. Eine besondere Herausforderung war die Hin- und Her-Reiserei zwischen den Gärten und die Mehrfachbesuch der anvisierten Gärten auf der Jagd nach dem besten Licht zum Fotografieren. Vereinsvorsitzende Eugenie Govaarts bedankt sich bei allen geduldigen und gastfreundlichen Gartenbesitzern, die mitgemacht haben und schon um 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends die beiden Damen empfangen haben.