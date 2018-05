Haan: Baubehörden stimmen Arbeiten eng miteinander ab

Haan Das neue Verkehrskonzept für die Haaner Südstadt ist beschlossen. Die Entscheidung des Stadtrates und des Kreistages wird jetzt der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Liegt die entsprechende Umstufungsverfügung vor, wird sie veröffentlicht und einen Monat danach bestandskräftig - sofern keine Klagen gegen die Entscheidung erhoben werden, erläuterte Daniela Hitzemann, Sprecherin des Kreises, die nächsten Schritte.

Künftig werden sowohl die Martin-Luther-Straße, als auch die Turnstraße als Kreisstraßen fungieren. Für beide Straßen ist eine Einbahnstraßenregelung vorgesehen. Die Martin-Luther-Straße wird in Richtung Ittertal zur Einbahnstraße. Die Turnstraße wird von der Einmündung Martin-Luther-Straße in Richtung Stadtzentrum befahrbar sein. An der Kreuzung Turnstraße/Kaiserstraße wird in der Rathauskurve eine neue Ampel installiert. Beide Straßen werden grundlegend saniert. Bis zur Fertigstellung des endgültigen Ausbaus bleiben die geltenden Geschwindigkeitsregelungen bestehen.