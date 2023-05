Personalmangel Bauaufsicht der Stadt ab sofort wieder besetzt

Das Amt für Bauaufsicht ist wieder erreichbar. Dies teilte die Stadt Haan jetzt mit. Die Personalsituation bleibe aber weiterhin angespannt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bürgerinnen und Bürger müssten sich daher auch weiterhin darauf einstellen, dass die Bearbeitung der Bauaufsicht „nur eingeschränkt zur Verfügung steht“. Längere Wartezeiten wie etwa bei Genehmigungsverfahren sollten daher unbedingt eingerechnet werden. „Bis einschließlich 26. Mai können zudem keine Akteneinsichten und Baulast-Auskünfte erfolgen“, heißt es in der Meldung aus dem Rathaus. Am Mittwoch hatte die Stadtverwaltung angekündigt, wegen Personalmangels das Bauaufsichtsamt vorübergehend nicht mehr besetzen zu können. Wie lange der Komplettausfall dauere, könne niemand sagen.