Städtische Gesamtschule Haan : Bau der Mensa soll im September starten

Haan Die Stadt hat einen Generalunternehmer aus Aachen für das Gesamtschul-Erweiterungsgebäude gefunden. Bis Sommer 2024 sollen weitere Klassenräume und eine größere Mensa fertiggestellt sein.

Die Haaner Stadtverwaltung möchte die Bürger über den aktuellen Stand der Baumaßnahme für die Gesamtschule in der Walder Straße informieren. Für das Neubauprojekt „Erweiterung der Gesamtschule mit einer Mensa“ habe man nun nach erfolgter Freigabe durch die Rechnungsprüfung des Kreises den Auftrag an den Generalunternehmer Derichs und Konertz aus Aachen erteilt, berichtet die Stadt per Pressemitteilung. Die Firma hatte sich an dem europaweit ausgeschriebenen Vergabeverfahren beteiligt. Das mittelständische Bauunternehmen bringe Erfahrung sowohl im Schulbau wie auch mit Bauen im laufenden Betrieb für das Bauprojekt an der Walder Straße mit, heißt es aus dem Rathaus.