Große Fraktionen gegen Promenaden-Antrag Barth-Künstler nach Ausschuss empört

„Die Argumente der Gegner des Antrags dürfen nicht unwidersprochen bleiben“, sagt Schneider-Mombaur, der die Zitatsteine mit Worten Emil Barths in Haan gestaltet hat, und wandte sich an die Rheinische Post. So entgegnet er der rhetorischen Frage von Bernd Stracke (SPD) im Ausschuss („Welchen Bezug hat Emil Barth denn zu unserer französischen Partnerstadt?“): „Die jahrzehntelange Ignoranz gegenüber dem anerkannten und mit Preisen ausgezeichneten Dichter und Sohn der Stadt setzt sich fort mit einer geballten Ladung Unkenntnis zu Emil Barth, liebe SPD.“