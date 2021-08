Prozess um Bankraub in Mettmann : Haanerin schildert, wie sie den Banküberfall erlebte

HAAN/Mettmann Die Bankmitarbeiterin sagte vom dem Landgericht Wuppertal als Zeugin im Prozess gegen einen 38-jährigen wegen des Raubs in Mettmann aus.

Schon als der Mann polternd durch die Türe einer Commerzbank-Filiale in Mettmann rannte, war klar: Hier stimmt etwas nicht, das ist kein normaler Kunde. Der 38-Jährige hatte die Hand in der Jackentasche so gehalten, dass die Bankangestellte glauben musste, er bedrohe sie mit einer Pistole. Nun schilderte die Haanerin eindrucksvoll im Zeugenstand, wie sie den Überfall im Februar erlebt hat. Der Angeklagte sei kein Unbekannter gewesen, er habe bereits einen Tag zuvor für einen Eklat gesorgt. Da sei er gekommen, um Geld von seinem Konto abzuheben. Das habe sie ihm nicht auszahlen können, weil Gläubiger bereits darauf zugegriffen hätten. Der Mann sei erst verzweifelt gewesen und ausfallend geworden – und dann habe er selbst die Polizei gerufen. Die herbeigeeilten Beamten erteilten dem renitenten Kunden einen Platzverweis, der zog frustriert von dannen.

Bis zum nächsten Vormittag scheint dann der Entschluss gereift zu sein, die Bank zu überfallen. Kurz vor Mittag habe er die Filiale betreten mit den Worten: „Geld her, schnell. Keine Polizei.“ Dem Gericht schilderte die Zeugin, dass der Angeklagte um sie herum gelaufen sei, auf ihren Monitor geschaut habe und sie gedrängt habe, ihm sofort das Geld auszuzahlen. Sie habe ihm 5000 Euro gegeben, die er in eine Tüte steckte um sie dann am Arm zu packen mit den Worten: „Komm mit“. Nicht wissend, was er nun noch von ihr wollte, habe sie sich gesträubt. Dem Angeklagten sei es offenbar darum gegangen, dass ihm von innen die Türe geöffnet werde. Sie selbst habe in diesem Augenblick Panik bekommen, nach dem Überfall sei sie zwei Tage zuhause geblieben.