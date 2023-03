Ballettschule Corina Bob Haan 149 Tänzer bringen „Alice im Wunderland“ auf die Bühne

Zwei Aufführungen den Balletts „Alice im Wunderland“ finden am Wochenende in der Aula des Gymnasiums Adlerstraße statt. Schülerinnen und ein Schüler der Ballettschule Corina Bob“ trafen sich zur Generalprobe. Fast war man versucht, von einem Deja-Vu-Erlebnis zu sprechen, war doch bereits vor Corona eine Generalprobe für eben diese Ballett-Adaption des Kinderbuch-Klassikers „Alice im Wunderland“ von Lewis Carol angesetzt. „Und dann hat uns so zusagen Corona in voller Fahrt ausgebremst,“ erinnert sich Corina Bob, die die Ballettschule im 25. Jahr führt. „Es war gar nicht so einfach, den Spannungsbogen so lange aufrecht zu halten, zumal wir durch die Corona-Zwangspause leider auch einige Abgänge zu verzeichnen hatten,“ so die engagierte ehemalige Ballerina, die ihre eigene Karriere mit neun Jahren in Rumänien, wo sie geboren wurde, begann und mit 37 beendete, um ausschließlich als Ballett-Lehrerin tätig zu sein. „Da wir bei den Vier- und Fünfjähren erfreulich viele Zugänge gehabt haben, bei den Jugendlichen leider einige Abgänge, mussten wir einige Szenen entsprechend neu choreographieren,“ erzählte Bob in einer Umbaupause.