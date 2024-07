Treffen mit der Wirtschaftsförderung Bahnstraßen-Händler machen auf sich aufmerksam

Eine Beschilderung an der Ortsumgehung soll künftig dabei helfen, Autofahrer verstärkt auf das Einkaufs-Zentrum Bahnstraße in Gruiten aufmerksam zu machen. Dafür seien Hinweisschilder „Ortsmitte“ an der Einmündung Brückenstraße/Osttangente und am Kreisverkehr Gruitener Straße/Niederbergische Allee/Osttangente geplant, hieß es jetzt bei einem Treffen der Gruitener Werbegemeinschaft mit der städtischen Wirtschaftsförderung. Im Rahmen des Gespräches seien verschiedene Möglichkeiten diskutiert worden, wie die Bahnstraße verstärkt auf sich aufmerksam machen könne, teilte die Pressestelle der Stadt Haan mit. Denn auch für diese Straße seien zurückgehende Passantenfrequenzen inzwischen ein Thema geworden. Erschwert werde die Situation durch die Baustelle an der L357. Die hält nach Einschätzung der Werbegemeinschaft Kunden tatsächlich davon ab, die Bahnstraße aufzusuchen. Die Sorge über eventuelle Umsatzrückgänge wächst.