Sanierung des Bahnhofes Gruiten : Bahnhof Gruiten: Umbau vermutlich nicht vor 2024?

Haan Eine Antwort der Deutschen Bahn auf eine entsprechende Anfrage der Stadt Haan lässt die Hoffnung auf baldige Modernisierung des Bahnhofs erst einmal wieder in ganz weite Ferne rücken.

Es ist nicht die einzige Antwort der Bahn, die in diesen Tagen für Verärgerung in Haan und Gruiten sorgt. Auch die Auskunft, der Gruitener Bahnhof sei nicht im Videoprogramm des Konzerns enthalten und könne daher auch nicht mit Überwachungskameras ausgestattet werden, wird im Stadtgebiet nicht gut aufgenommen. Kritik gibt es in diesem Zusammenhang aber auch am Informationsmanagement der Stadtverwaltung. So bemängelt beispielsweise der Gruitener SPD-Ortsvereinsvorsitzende Jens Niklaus, die Antwort der Bahn auf die Anfrage der CDU zum Thema Videoüberwachung habe im Rathaus schon am 8.September vorgelegen. Dem Stadtrat sei sie aber erst nach der Kommunalwahl, am 15. September, per E-Mail weitergeleitet worden. „ Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, merkt Niklaus an.