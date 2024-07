Verkehr am Gruitener Bahnhof Politik steht geschlossen hinter der Ampel

Die Ampel an der Thunbuschstraße funktioniert bereits seit Anfang Juni nicht mehr. Klar war: Sie ist nicht zu reparieren – das stellte der von der Stadt beauftragte Wartungsdienst fest. Also muss eine neue Lösung her. Die Verwaltung schlug aus Kostengründen eine Querungshilfe in Form einer Fußgängerinsel vor. Das Angebot für eine neue Ampelanlage lag bei 32.000 Euro. Etwaige Zusatzkosten sowie die jährlichen Wartungskosten nicht inbegriffen, wohlgemerkt.