Bahnhof Gruiten : Aufwertung für Bahnhof gewünscht

Auf einem Rundgang am Bahnhof Gruiten wurden jetzt kleinere Maßnahmen zur Attraktivierung gefordert.

Bei der Umfrage der Frauen-Union (FU) zum Thema Angsträume landete der Bahnhof Gruiten an oberster Stelle. Am Dienstagabend trafen sich Mitglieder der Union mit Vertretern der Deutschen Bahn (DB), um bei einer Ortsbegehung über Verbesserungsmöglichkeiten zu sprechen. Auch die Stadt ist aufgefordert, tätig zu werden.

Abends alleine an diesem Ort ein- und auszusteigen, bereitet einigen Bürgern Angst, wie die Umfrage der Frauen Union deutlich gemacht hat. Unbegründet, sagen die Statistiken. Denn die Fallzahlen bestätigen kein erhöhtes Aufkommen von Strafdelikten in der Umgebung. Das hatten Vertreter der Polizei betont und das unterstrich auch Thorsten Buhrmester von der DB-Sicherheit am Abend der Ortsbegehung: „Rein objektiv betrachtet, haben wir kein Sicherheitsproblem an diesem Bahnhof.