Apotheken-Sterben Bahnhof-Apotheke in Unterhaan geschlossen

„Wir müssen leider schließen“, ist auf einem großen Plakat zu lesen, das seit neuestem das Schaufenster der Bahnhof-Apotheke in Unterhaan ziert. Die traditionsreiche Apotheke – sie war 1950 überhaupt erst die zweite, die in der Gartenstadt eröffnete – ist geschlossen, das Ladenlokal weitgehend leer geräumt. Die Schließung sei „bedingt durch die wirtschaftliche und personelle Notlage“ erfolgt, teilt der Inhaber mit, der 950 Meter entfernt die „Markt-Apotheke“ an der Kaiserstraße 36 betreibt.