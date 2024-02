Mitteilung im Mobilitätsausschuss Bahn sieht Lärmschutz für Haaner Ortsdurchfahrt frühestens 2031

Die Ortsdurchfahrt Haan wird zurzeit erneut schalltechnisch untersucht. Dies geht aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn hervor, die die Stadt jetzt im Umwelt- und Mobilitätsausschuss veröffentlicht hat. Die Ergebnisse dienen dazu, die förderfähigen Lärmschutzwände zu bestimmen. In dem Schreiben stellt das Verkehrsunternehmen jedoch klar, dass es noch keinen Starttermin für die Lärmsanierungsmaßnahme gibt. Nach dem aktuellen Stand sei die Umsetzung „frühestens in 2031 realisierbar“. Voraussetzung für die Aufnahme von Ortslagen in das Lärmsanierungsprogramm der Bahn ist die zu erwartende Überschreitung der Grenzwerte an Wohngebäuden in der Nacht.