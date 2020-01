Haan : Bagger trifft Kabel – 2700 Haaner ohne Strom

Haan Mehr als eine Stunde lang waren diverse Straßenzüge und die Elberfelder Straße von der Versorgung abgeschnitten.

Ein Unfall bei Bauarbeiten an der Elberfelder Straße hat am Mittwochnachmittag für einen gut einstündigen Stromausfall in Haan gesorgt. 2700 Menschen seien betroffen gewesen, teilte der zuständige Netzbetreiber Westnetz auf Anfrage mit. Eine Sprecherin berichtete, kurz nach 14 Uhr habe ein Bagger ein 10.000-Volt-Kabel getroffen und beschädigt, daraufhin sei in mehreren Straßenzügen der Strom ausgefallen. Ob auch die in der Nähe ansässigen Lebensmittel-Discounter betroffen gewesen seien, konnte sie nicht sagen. Durch Umleitungen habe man aber bereits nach etwa einer Stunde die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgen können. Gegen 16 Uhr seien auch die letzten Nutzer wieder aufgeschaltet worden. Während der Reparaturarbeiten am Kabel bleiben die Strom-Umleitungen aufrechterhalten. Westnetz betreibt mit 5100 Mitarbeitern eine Vielzahl von Netzen unterschiedlicher Eigentümer im Westen Deutschlands. Das Unternehmen ist eine Tochter der innogy Westenergie GmbH.