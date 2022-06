Rathausgespräch in Haan : Bäcker Schüren spricht über „Green Deal“

Über die „Kraft der Wirtschaft zum Wohle unserer Gesellschaft“ hat der Hildener Bäcker und Grünen-Politiker Roland Schüren beim vergangenen Rathausgespräch im Haaner Ratssaal referiert.

Bäcker Schüren ist vielen bekannt. Denn er betreibt in Hilden, Haan und Umgebung eine Bäckerei mit insgesamt 19 Filialen und 248 Angestellten. Am Autobahnkreuz Hilden hat er einen einzigartigen Ladepark für Elektroautos. Der von Roland Schüren heute praktisch CO 2 -neutral geführte Handwerksbetrieb basiert auf innovativen unternehmerischen Ideen, wie die Nutzung unterschiedlicher umweltfreundlicher Technologien und dem konsequenten Ausbau der Photovoltaik, mit welcher die Energie für den eigenen Betrieb und für die elektrisch betriebenen Transporter für die Belieferung der Filialen in einer Selbsthilfegruppe erzeugt wird.