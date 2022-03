Bürgerentscheid in Haan : B228: Der Fahrradstreifen kommt nicht

Wichtiger Moment für die Mitnitiatoren des Bürgerentscheids über den Fahrradschutzstreifen auf der B228: Rosemarie und Detlef Krahwinkel um 12 Uhr mittags bei ihrer Stimmabgabe in der Don-Bosco-Schule. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Beim Bürgerentscheid haben am Sonntagabend die Gegner eines Fahrradschutzstreifens auf der Bahnhofstraße gewonnen. Mindestens 5022 „Ja“-Stimmen hatten sie benötigt, am Ende wurden es 5609.

Detlef Krahwinkel ist nicht Gary Cooper und seine Ehefrau Rosemarie nicht Grace Kelly – dennoch fühlte man sich am Sonntagmittag unwillkürlich ein wenig an den Western-Klassiker mit den beiden Hollywoodstars aus dem Jahr 1952 erinnert: Im Kinofilm ist es „12 Uhr mittags“, als sich Cooper in sein entscheidendes Duell begibt. In Haan war es ebenfalls 12 Uhr, als die Krahwinkels zur Abstimmung gingen und so ihren Beitrag leisteten, den Bürgerentscheid zu gewinnen. Jenes „Duell“, das sie selbst mitinitiiert hatten – nur dass in diesem Fall mit Kreuzchen auf dem Stimmzettel gekämpft wurde, nicht mit Revolverkugeln.

Die Gartenstadt ist nicht der wilde Westen. Aber die Abstimmung wurde am Ende genauso spannend wie ein guter Western. Bevor die Krahwinkels um 12 Uhr in der Don-Bosco-Schule ihre „Ja“-Stimme abgaben, mit deren Hilfe ein 400 Meter langes Teilstück des Fahrradstreifens auf der B228 verhindert werden sollte, hatte sich die Haanerin optimistisch geäußt. „Wir haben gute Chancen, zu gewinnen“, sagte sie. Es gehe schließlich darum, viele Kundenparkplätze und damit wohl auch so manches Geschäft zu retten.

Info So wählten die Stimmbezirke Turnhalle am Sportplatz Gruiten: Ja: 62,9 %, Nein: 37,1 %, (Beteiligung: 13,4 %); Schulzentrum Walder Straße: Ja: 70,5%, Nein: 29,5% (14,0%); Städtisches Jugendhaus: Ja: 70,7%, Nein: 29,3% (13,6 %); Grundschule Mittelhaan: Ja: 72,3% Nein: 27,7% (17,8%); Don-Bosco-Schule: Ja: 77,4%, Nein: 22,6% (20,9%); Grundschule Unterhaan: Ja: 72,1% Nein: 27,9 % (16,8 %); Übungshalle des Schützenvereins: Ja:72,2%, Nein: 27,8% (16,4%);

Das sah die deutliche Mehrheit der Teilnehmer offenbar ähnlich. Zwischen 62 und 77 Prozent Zustimmung erhielt das Lager der „Radstreifen-Gegner“ in den sieben Stimmlokalen im Schnitt. Aber eine Mehrheit an „Ja“-Stimmen alleine reichte ja nicht aus. Die entscheidende Frage war: Kommt das geforderte Quorum von mindestens 20 Prozent „Ja“-Stimmen bezogen auf die Gesamtzahl aller Abstimmungsberechtigten zustande?

In dieser Hinsicht sah es lange Zeit weit weniger hoffnungsvoll für die Krahwinkels und ihre Mitstreiter aus: Zwischen 13,4 Prozent (Turnhalle am Sportplatz Gruiten) und 20,9 Prozent (Don-Bosco-Schule) betrug die Gesamtbeteiligung in den sieben Abstimmungsbezirken. Schnell wurde klar: Es hängt alles an den drei Briefwahl-Bezirken, die zuletzt ausgezählt wurden.

Je länger das dauerte, desto spannender wurde es: 5022 „Ja“-Stimmen waren notwendig, um das Quorum zu erreichen und die Abstimmung zu gewinnen: Vor dem letzten Briefwahl-Bezirk waren es 4510.

Dann plötzlich grenzenlose Freude bei den Krahwinkels und ihren Mitstreitern: 5609 „Ja“-Stimmen brachten sie ans Ziel. Der Beschluss des Stadtrats von März vergangenen Jahres, einen Fahrradschutzstreifen zwischen Wilhelmstraße und Kölner Straße ins Handlungskonzept zu Maßnahmen an der B228 aufzunehmen, muss nun wieder zurückgenommen werden. „Ein tolles Ergebnis – wir sind sehr zufrieden“, kommentierte Rosemarie Krahwinkel den Ausgang. Groß Feiern gehen, wollten sie und ihr Mann aber nicht.