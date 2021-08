Haan : Awo vermittelt Basiswissen zum Thema Smartphone an Senioren

Für junge Leute selbstverständlich, für Ältere oft angstbesetzt: der Umgang mit dem Smartphone. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Haan „Gemeinsam statt einsam – auf dem Weg in die digitale Welt“ heißt die Veranstaltung am 20. August. Der Nachmittag vermittelt neben Basiswissen auch den praktischen Umgang mit dem Smartphone.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rahmen ihres Quartiersprojektes „Gemeinsam statt einsam – auf dem Weg in die digitale Welt“ lädt der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt in Haan für Freitag, 20. August, um 15.30 Uhr zum Themennachmittag „Basiswissen/Umgang mit dem Smartphone“ in den AWO-Treff für Alt und Jung an der Breidenhofer Str. 7 ein.

Wie kann ein Smartphone im Alltag helfen, was kann an dem Gerät alles eingestellt werden? Das sind nur einige der Fragen, die an diesem Nachmittag beantwortet werden.

Ziel in diesem Projekt sei es, digitales Wissen zu fördern und zu stärken sowie Ängste und technische Unsicherheiten abzubauen, ist in einer Pressemitteilung der Awo zu lesen. Wörtlich heißt es weiter: „Unser hierauf aufbauendes Angebot ,Internetcafé’ ist erfolgreich gestartet.“ Dort bieten Experten in einer Eins-zu-Eins-Betreuung Hilfe und Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien an.

„Mit unseren Kooperationspartnern ,Wir sind Haan’ und der Arbeitsgemeinschaft für Verbraucher im Kreis Mettmann arbeiten wir Hand in Hand, bündeln Kompetenzen und stellen eine breitgefächerte Plattform für den Umgang mit digitalen Medien zur Verfügung“, heißt es in der Einladung weiter.