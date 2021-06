Haan : Awo und Bauverein kooperieren

Haan Die Vereinbarung in Haan soll vor allem Mietern zugute kommen. Die neu geschlossene Kooperationsvereinbarung stelle die nachhaltige soziale Quartiersentwicklung in den Mittelpunkt.

„Damit möchten wir auf das steigende Durchschnittsalter unserer Mieterinnen und Mieter reagieren, Senioren eine möglichst lange Teilhabe an Gemeinschaften in der Stadt ermöglichen und so die Selbstständigkeit in der eigenen Häuslichkeit fördern“, sagt der hauptamtliche Vorstand des Bauvereins, Dennis Böttcher. Geplant sei eine Vernetzung zwischen Senioren und Kindern: „Wir denken an ein Projekt, in dem Kindern vorgelesen wird, an Lernspaziergänge und die Bewirtschaftung eines Nutzgartens“. Frieder Angern, Vorsitzender des Awo Ortsvereins, fügt hinzu, Zielgruppe und Angebot seien sehr gut aufeinander abgestimmt.