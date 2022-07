Arbeiterwohlfahr Haan : Awo-Kochtreff liebte es zum Auftakt schwäbisch

Haan Zehn Kochbegeisterte fanden sich zum ersten Kochtreff in der Awo Haan zusammen. Im November geht es griechisch weiter.

Der Awo-Treff für Alt und Jung bringt Gleichgesinnte zusammen. So auch bei einem Kochtreff. Erstmals fanden sich zehn Kochbegeisterte in den Räumen an der Breidenhofer Straße 7 zusammen. Zum Aufakt stand das Kochen unter dem Motto „Schwäbische Küche“. Bei der Vorbesprechung am frühen Nachmittag waren Menü und Aufgabenverteilung schnell abgeklärt. Die Zutaten waren parat und so konnte es ab 15 Uhr losgehen.