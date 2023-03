Neues Angebot der Arbeiterwohlfahrt Haan Gemeinsam Mittagessen im Awo-Haus

Durch Corona habe man sich zu sehr daran gewöhnt, allein zu Hause zu bleiben. Diese Gewöhnung soll nun durch das niederschwellige Angebot des Mittagstisches durchbrochen werden. „Niemand soll alleine essen müssen, das Mittagessen soll in Gemeinschaft genossen werden“, betont Maral. „Dabei geht es um mehr als nur ums Essen. Kontakte sollen geknüpft werden, gemeinsames Reden und Lachen sollen an einem Ort der Begegnung auf der Tagesordnung stehen.“ Raus aus der Isolation und rein in die Gemeinschaft. „Wir möchten den Menschen ein Stück Lebensqualität zurückgeben, indem wir sie wertschätzen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, so Maral.