Rund um den Erdapfel Awo Haan feiert die Kartoffel

Haan · „Rin in de Kartoffel – rut ut de Kartoffel“ („rein in die Kartoffeln – raus aus den Kartoffeln“), heißt es am Samstag, 30. September, schon ab 12 Uhr in den Räumlichkeiten und im Garten der Arbeiterwohlfahrt Haan an der Breidenhofer Straße 7.

12.09.2023, 12:30 Uhr

Bei der Awo dreht sich am 30. September alles um die tolle Knolle. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Seit Jahren begeht der Haaner Ortsverein der Awo das Erntedankfest mit einer großen Party rund um die tolle Knolle. Ein buntes Programm erwartet die Haaner Bürger und Bürgerinnen. Als Mittagessen wird es ab 12 Uhr das wohl beliebteste Gericht der Awo Haan geben – hausgemachte Reibekuchen – gebraten vom Vorstandsmitglied Bernhard Hadaschik. „Der Nachmittag wird gestaltet mit einem Unterhaltungsprogramm, in das sich die Besucher selber einbringen und ihre Geschicklichkeit im Umgang mit der nahrhaften Erdknolle beweisen können“, heißt es in der Einladung. Musikalisch begleitet wird das Ereignis von der Awo-Band mit ihrem Bandleader Günter Berg, der mit nationalen und internationalen Schlagern sein Publikum begeistern will. Die Kaffee- und Kuchentheke wird ab 14.30 Uhr eröffnet. Die jungen Gäste dürfen am Lagerfeuer Stockbrot backen und kleine Künstler sind dazu aufgefordert, Kartoffelmännchen zu malen. Das Organisationsteam Margit Thomas und Bernhard Hadaschik freut sich auf möglichst viele Besucher. Alle Haaner Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

(peco)