Unfall in Haan : Autos krachen auf Nordstraße ineinander

13.000 Euro Schaden und eine verletzte Autofahrerin. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Nordstraße in Haan, an dem zwei Autos beteiligt waren.

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstag auf der Nordstraße in Haan gekommen. Die Fahrbahn musste nach einem schweren Unfall für Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Eine Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus kam. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.