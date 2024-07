Autor aus Haan Der vorletzte Band der Südtirolkrimis

Zehn Bände zählt seine Südtirolkrimi-Reihe schon, der elfte und damit vorletzte der Reihe erscheint Mitte dieses Monats. Ralph Neubauers Südtirolkrimis entführen Leser und Leserinnen in die beliebte Urlaubsregion. Neben der eigentlichen Krimihandlung, in der geklärt wird, wer wen wann umgebracht hat, leuchtet jeder der Bände eine Facette Südtirols aus. Während in der Vergangenheit die Geschichte des Weinbaus, die Sozialgeschichte der Frauen oder der Apfelanbau in Monokultur beleuchtet wurden, befasst sich Neubauer in seinem neusten Roman mit dem Titel „Gier ist ein Luder“ mit der Geschichte des Tourismus in Südtirol.