Bandenhehlerei Autokäufer fiel „aus allen Wolken“

Den Kontakt zum Verkäufer habe er später per Whatsapp weitergeführt, man habe sich für die Übergabe in Delmenhorst getroffen. „Mit Probefahrt war das alles in 45 Minuten erledigt“, erinnert sich der Zeuge nun vor Gericht an die Kaufabwicklung. Er habe den Wagen bar bezahlt, die Fahrzeugpapiere seien ihm noch im Auto übergeben worden. Als vorheriger Eigentümer sei eine Firma eingetragen gewesen. Der Verkäufer habe ihm gesagt, dass sich die Firma im Besitz seines Vaters befinde. Zwei Tage später sei fiel der Käufer dann beim Straßenverkehrsamt nach eigenen Worten „aus allen Wolken“: Statt einer Anmeldung für den Audi, sei der dort sofort beschlagnahmt worden. Die Papiere habe der Mann zur Polizei bringen müssen, dort sei der Wagen für die Ermittlungen sichergestellt worden. Zwei Jahre habe er dann nichts mehr gehört, bis sich irgendwann die Staatsanwaltschaft bei ihm gemeldet habe und er das Auto habe abholen können. Er habe den Audi dann ohne finanziellen Verlust verkauft, so der Zeuge.