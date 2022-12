Ermittlungen gegen mutmaßliche Autohehlerbande Fahnder durchsuchen auch Objekt in Haan

In einem Ermittlungsverfahren der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei durchsuchten am Mittwoch Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Landeskriminalamtes NRW sowie der Steuerfahndung seit den frühen Morgenstunden insgesamt 20 Objekte (Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte) in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Berlin. Vier Beschuldigte wurden festgenommen.