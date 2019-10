Umweltgefährdung : Erst falsch getankt, dann falsch entsorgt

Haan Statt Diesel tankt ein Mann in Haan Benzin. Als ihm der Fehler auffällt, entsorgt er den Kraftstoff in den Abflüssen einer Waschstraße – bis ihn die Polizei stoppt.

Teuer zu stehen kommt einem 35 Jahre alten Mann ein Fehler beim Tanken ihn Haan. Der Mann steuerte am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Durchreise durch Deutschland eine Tankstelle am Ginsterweg in Haan an und tankte sein Diesel-Fahrzeug mit 30 Liter Superbenzin.