Polizei ermittelt Autodiebe stehlen weißen VW Caddy am Bahnhof Gruiten

Kurz vor 6 Uhr am Mittwochmorgen hatte die 48-jährige Halterin eines sechs Jahre alten VW Caddy ihr Auto auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Thunbuschstraße abgestellt. Als sie gegen 18:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehren wollte, fand sie es nicht mehr. Autodiebe hatten innerhalb des zwölfeinhalb Stunden langen Zeitfensters offenbar zugeschlagen. Die Haanerin alarmierte umgehend die Polizei, die auch sofort eine Fahndung nach dem weißen Caddy einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Inzwischen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Auto ist zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.