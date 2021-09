Unfall in Haan : Auto erfasst auf Ellscheider Straße Neunjährige

Unfall in Haan

Am Montagnachmittag wurde auf der Ellscheider Straße ein neunjähriges Mädchen verletzt. Foto: Polizei Haan

Haan Auf der Ellscheider Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kind verletzt worden ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde das Mädchen von einem Auto erfasst.

Zum Glück nur leicht verletzt worden ist am Montagnachmittag ein Mädchen, das in Haan von einem Auto touchiert worden ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr ein 37 Jahre alte Solinger gegen 16 Uhr auf der Ellscheider Straße aus Richtung Nordstraße kommend.