Haan: Austausch: Stadt sucht Gastfamilien

Haan Jugendliche aus der Partnerstadt Eu kommen vom 15. bis 22. Juli.

"Der Blick in eine gemeinsame Zukunft verschiedener Nationalitäten macht erst dann wirklich Sinn, wenn es gelingt, gerade junge Menschen für diese Idee zu gewinnen", sagt Dieter Köhler, der den Austausch als Jugendpfleger jahrzehntelang organisierte und in seinem Ruhestand weiter unterstützt. Fundament dieser Begegnungen waren und sind Gastfamilien beider Städte. Der in der Regel recht enge Kontakt zwischen Gast und Gastfamilien macht sprachliches Engagement unumgänglich und transportiert Werte und Normen, gesellschaftliche Bedingungen, den "Lebensalltag", intensiv und direkt. Französische Sprachkenntnisse seien sicher hilfreich, aber nicht Bedingung, ermutigt Dieter Köhler. Die Gastfamilie sei in diesem Modell zentrales Instrument und Garant für einen erfolgreichen Austausch.