Kultur in Haan Ausstellung im Haus an der Kirche zeigt kreative Fotografien

Jüngst hat diese Gruppe eine Ausstellung im Haus an der Kirche, Kaiserstraße 40, eröffnet. In drei Räumen des Obergeschosses können sich Besucher die Fotografien ansehen. Am Mittwoch, 24. Juli, werden die Mitglieder der Gruppe anwesend sein, um die Besucher durch die Ausstellung zu führen. Beginn ist um 17 Uhr.