Ausstellung im Forum St. Chrysanthus und Daria Im „Alters-Anzug“ wird das Bücken schwer

Ein Navi-Gürtel namens „feelSpace“ beispielsweise, der Blinden hilft, sich draußen sicher und angstfrei zu bewegen. „Über 16 Vibrationselemente erfährt der Träger, ob und wie er die Richtung gewechselt hat“, berichtet Susan Wache, die extra aus Osnabrück gekommen ist. Friederike Zimmer vom Geschäft „Augenweide“ in Gruiten zeigte unter anderem Lesebrillen und Leselupen, Torsten Mörchen von der Firma Reinecker führte die Vorlesehilfe „OrCam“ vor, die beispielsweise die Uhrzeit oder den Betrag auf Geldscheinen nennt. „Bei einer Sehleistung von unter fünf Prozent übernehmen die Krankenkassen die Kosten in Höhe von 5000 Euro“, erklärte er. Carsten Kubak vom Hörstudio Schirner bot unter anderem einen Schnell-Hörtest an. Rolf Brockmeyer, Vorsitzender des Seniorenbeirates der Stadt Haan, stand für Gespräche zur Verfügung, ebenso unter anderem Jutta Barz vom Demenznetz Haan, Andrea Massing vom Bauverein Haan und Jörg Moses, zweiter Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins des Kreises Mettmann.