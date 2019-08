Haan : Künstlerinnen stellen im Gruitener Haus am Quall aus

Das Haus am Quall mitten in Gruiten-Dorf wird gern zu Ausstellungen genutzt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Neun Frauen und neun Gattungen von Kunst, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, präsentiert die Gruppe „18 – 20“ Anfang September im Gruitener Haus am Quall. Die Ausstellung dauert vom 6. bis 8. September.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 6. September, um 19 Uhr in dem Denkmal gleich am Dorfanger. Geöffnet ist die Werkschau am Samstag von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.