Akkordeon und spanische Malerei Außergewöhnlicher Musik-Vortrag in Haan

in musikalischer Vortrag, wie er nicht alle Tage zu hören ist, steht für Samstag, 22. Juni, in der Evangelischen Kirche Haan (Kaiserstraße 44) auf dem Veranstaltungskalender. Professor Dr. Helmut C. Jacobs aus Bonn will seine Zuhörer an diesem Abend nicht nur mit seinen profunden Kenntnissen der spanischen Kunst und Kultur erfreuen, sondern dürfte das Publikum auch als Akkordeon-Virtuose in seinen Bann ziehen. Seinen ebenso informativen wie unterhaltsamen Vortrag wird er mit live gespielten spanischen Fandangos und passender Musik zu den Bildern bereichern.