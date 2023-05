Einsatz in Gruiten Ausgebüxte Kühe legen Bahnverkehr lahm

In und um Gruiten mussten am Mittwoch, 3. Mai, die Bahnstrecken gesperrt werden, nachdem vier Kälber von einem Gelände in Haan ausgebüxt waren. Sie wurden zunächst in Hochdahl gesehen, machten sich aber auf den Weg an den Gleisen entlang bis nach Vohwinkel. Diese zwei konnten nach einigen Stunden von den Einsatzkräften eingefangen werden.