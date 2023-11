Vokstrauertag in Hilden und Haan Aus dem „vergiss nicht“ muss ein „sieh hin“ werden

Ein herbstlicher Wind fegte durch die Parkanlage, als die Bläser des Posaunenchors der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten-Schöller ihre Instrumente hoben und mit dem Stück „Verleih mir Frieden gnädiglich“ von Martin Luther die Gedenkfeier am Mahnmal im Thunbusch eröffneten. Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke begrüßte alle, die gekommen waren und erinnerte an die Millionen Opfer von Kriegen, aber auch des Widerstandes. „Wir dürfen nicht aufhören, uns die Sinnlosigkeit des Kriegs bewusst zu machen“, erklärte sie. An diesem Tag werde an die Opfer der Weltkriege, aber auch an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Dabei schlug sie mit dem Ukraine-Krieg und dem Terroranschlag auf Israel eine Brücke in Gegenwart. „Unsere Gedanken und Gebete gelten den Opfern des Krieges“, betonte sie.