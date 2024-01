Säure-Anschlag von Haan Suche nach „Auftraggeber“ geht weiter

Die Angst, bei den Hells Angels oder gar beim Auftraggeber in Ungnade zu fallen, hatte auch den plaudernden Knastkumpel Frank S. auf seinem Zeugenstuhl umgetrieben. Erst wollte er reden, dann doch wieder nicht. „Wer so viel Geld hat, dass er einen Säureanschlag in Auftrag gibt – wer weiß, was der noch tut“, spekulierte Frank S. Er wisse schließlich nicht, mit wem er nächste Woche in der Zelle sitzen werde. Das es um Leib und Leben geh, war für ihn klar.