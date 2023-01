Amtseinführung Närrischer Auftrag: Frohsinn gegen die Krise

Der dreizehnjährige Nachwuchs-Monarch geht in die achte Klasse. Sein Lieblingsfach ist Musik. In seiner Freizeit tanzt er gerne, was ihm in seiner Funktion als Kinderprinz natürlich entgegenkommen dürfte. Zudem ist er seit drei Jahren in der Jugendfeuerwehr aktiv. In der Session 2012/13 war Izzy Maskottchen des Haaner Kinderkarnevals.