Erweiterung für Karabusta Auf der Suche nach perfekten Röst-Aromen

Es ist ein weiterer Entwicklungsschritt des Unternehmens. Gründer und Chef von Karabusta ist Selcuk Karademir. 2004 begann die persönliche „Kaffee-Reise“ für ihn. „Ein Freund von mir hatte mich damals davon überzeugt, in einem Café in Köln zu arbeiten und das habe ich dann auch für mehrere Jahre getan“, so Karademir über seinen Einstieg in die Welt der gerösteten Bohne.