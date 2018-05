Haan: Asia-Brand: 2,5 Millionen Schaden

Haan Die Polizei spricht von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers.

Ein technischer Defekt in einem Technikraum hat den Brand verursacht, bei dem in der Nacht zum 3. Mai das Asia-Ming-Restaurant an der Landstraße 33 zerstört wurde. Ein Außenlager an der Gebäudeseite stand in Flammen. Das Feuer hatte sich auch in ein Innenlager und in den Küchenbereich ausgebreitet. Experten der Polizei haben nach der Brandursache gesucht. Sie schließen inzwischen vorsätzliche Brandstiftung aus, bestätigte Claudia Partha, Sprecherin der Kreispolizei, auf Anfrage unserer Zeitung. Die geschätzte Schadensumme ist inzwischen deutlich nach oben korrigiert worden - von 750.