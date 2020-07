Artenschutz : Im Trafoturm gibt es Nachwuchs bei den Turmfalken

Haan Der alte Transformatoren-Turm in der Elp ist seit gut zwei Jahren nicht mehr ein technisches Gebäude, sondern ein Bauwerk mit Nutzen für den Artenschutz.

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan hat das Baudenkmal von den Stadtwerken Haan übernommen und hergerichtet mit Nist- und Schlafmöglichkeiten. Ursprünglich war gedacht, dass dort Fledermäuse und Schneeeulen einziehen. In diesem Jahr aber gibt es einen Bruterfolg anderer Art: Turmfalken zogen eine Handvoll Jungvögel auf.

„Das trockene Frühjahr hat der Region einen Menge Mäuse und Großinsekten beschert, und in der Folge profitieren die „Endverbraucher“ wie Graureiher, Greifvögel und Eulen. Im AGNU-Artenschutzturm an der Ellscheid hat sich daher reichlich Nachwuchs bei Familie Turmfalke eingestellt, fünf Jungvögel sind am Start, beziehungsweise kurz vor dem Ausfliegen aus dem Nest,“ berichtet Armin-Dahl auf der Internetseite der AGNU.