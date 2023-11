Stiftungsreport 2023 Arbeitsreiches Jahr für die Bürgerstiftung

2023 war für die „Bürgerstiftung für Haan & Gruiten“ ein arbeitsreiches Jahr. Es habe viele Projektanfragen gegeben, Einzelpersonen in Not hätten um Hilfe gebeten, und die laufenden Projekte seien fortgesetzt worden, teilte der Vorstand jetzt in einer Pressemeldung mit: „Den Arbeitskreis ,Klima, Arten, Umwelt‘ haben wir ins Leben gerufen, viele Schülerinnen und Schüler der Musikschule Haan wurden bei ,Stark für Musik‘ gefördert, und ein weiterer Zitatstein des Emil Barth-Projekts wurde verlegt“, heißt es da. Auch 2024 werde kein langweiliges Jahr: Neue Projekte stünden an.