Neubau des Lastwagen-Servicecenters an der Backesheide in Haan : Arbeitskreis hofft auf Gründach bei Daimler

Foto vom ersten Spatenstich zum Mercedes-Neubau in der Backesheide in Haan. Für das Projekt wird viel Fläche versiegelt; per Gründach könnten die nachteiligen Wirkungen ein Stück weit begrenzt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Mitglieder des Runden Tisches Klimaschutz kritisieren das Bauvorhaben von Daimler in der Backesheide und fordern den Automobilhersteller in einem offenen Brief auf, seine Flachdächer zu begrünen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Seit März vergangenen Jahres, als der Rat der Gartenstadt dem Satzungsbeschluss zur Dachbegrünung zustimmte, müssen alle Flachdächer im Gewerbegebiet extensiv begrünt werden. Auch im Bebauungsplan für das neue Lastwagen-Servicecenters des Automobilherstellers Daimler in der Backesheide wurde eine standortgerechte Vegetation aufgenommen. Darauf haben die Mitglieder des Runden Tisches Klimaschutz nun in einem offenen Brief an das Unternehmen aufmerksam gemacht.

Sie befürchten, dass das Unternehmen der Dachbegrünung durch minimale Änderung in der Dachneigung entgehen könne. „Gerade mit Blick auf den Bebauungsplan für die Backesheide, wo ein Gründach auf Dächern bis 10 Grad Dachneigung gefordert wird, würden wir es als bewusst klimaschädlich empfinden, wenn Daimler durch eine geringfügig größere Neigung diese Pflicht umgehen würde“, heißt es in dem Schreiben, das marek Kasper, Sven Kübler, Andreas Rehm, Barbara Leibelt, Michael Kramp, Sascha Bornträger und Jonas Lütz unterschrieben haben. „Wir gehen davon aus, dass sich Daimler seiner Verantwortung bewusst ist und sehen einer Dachbegrünung hoffnungsvoll entgegen.“

Gerade in den vergangenen heißen Sommern habe sich gezeigt, dass kühle Flächen eine besondere Bedeutung für das Stadtklima haben. Auch bei Regenereignissen können begrünte Dachflächen helfen, machen die Umwelt-Aktiven klar.

Die Stadt Haan nimmt als Modellkommune an dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“ teil und als solche hat der Rat im vergangenen Frühjahr das Handlungsprogramm zur Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, indem auch ein städtisches Förderprogramm aufgeführt ist, über das aktuell in den politischen Gremien abgestimmt wird. Jährlich bis zu 20.000 Euro sollen aus der Stadtkasse an Bauherren fließen, die ihre Dächer begrünen lassen. Gefördert werden soll Begrünung auf „Flachdächern oder flachgeneigten Dächern bis 15° sowohl bei Neubauten als auch bei nachträglicher Begrünung vorhandener Dächer“, steht in den Dachbegrünungsrichtlinien.