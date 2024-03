Naturschutz in Haan Eine Bank erinnert jetzt an Hans-Joachim Friebe

Zu Beginn der Jahresversammlung gedachten die Mitglieder Hans-Joachim (Hansel) Friebe, der im vorigen Jahr am AGNU-Stand auf dem Dorffest Gruiten zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben war. An den Mitgründer der AGNU und langjährigen Vorstand erinnert nun eine Bank, die die Stadt in der Grube 7 mit Blick auf die Wildschweinwiese aufgestellt hat und die die AGNU mit einer Erinnerungstafel ergänzte.