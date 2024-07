Programm fürs dritte Quartal veröffentlicht Arbeiterwohlfahrt richtet Fokus auf die Literatur des globalen Südens

Der Blaue See in Ratingen ist am Sonntag, 8. September, das Ziel eines Ausfluges. Die Teilnehmer treffen sich um 11 Uhr an der Breidenhofer Straße 7. Von dort geht es mit dem Bus nach Norden. Anlass ist der am See stattfindende Flohmarkt. Krisztina Kielbassa, Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt, erklärt: „Ziel ist es, ein Bewusstsein für eine umweltverträgliche Lebensweise zu schaffen und statt immer etwas Neues zu kaufen, mal einem Flohmarkt zu besuchen.“ Zur besseren Organisation der Fahrt wird um eine Anmeldung per E-Mail (ortsverein@awo-haan.de), unter der Telefonnummer 02129 2550 oder persönlich im Treff an der Breidenhofer Straße gebeten.