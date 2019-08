Haan : Arbeit und Vergnügen gut aufeinander abgestimmt

Die vier neuen Auszubildenden Gina Maria Albrecht, Annalena Sobczyk, Timon Karnstedt und Sascha Riedel mit dem Vorstands-Vorsitzenden Udo Vierdag (links), Vorstands-Mitglied Mark Krämer (rechts) und Ausbildungsleiterin Nina Schmitz-Steingröver (Mitte). Foto: Stadt-Sparkasse Haan

Startschuss für vier neue Azubis in der Stadt-Sparkasse Haan. Gina Maria Albrecht, Annalena Sobczyk, Timon Karnstedt und Sascha Riedel haben zu Anfang des Monats ihre Ausbildung begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Traditionell begann der erste Arbeitstag der angehenden Bankkaufleute mit einer spannenden Einführung nach dem Motto: „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“.

Zunächst bekamen die neuen Azubis erste Einblicke in die Sparkassen-Organisation sowie Informationen zu den wichtigsten Details ihres neuen Berufsalltags.

Zur Stärkung des Teamgedankens wurde der Einführungstag mit einer Live-Escape Room Tour quer durch die Düsseldorfer Altstadt fortgeführt. Abgeschlossen wurde der erlebnisreiche Tag mit einem gemeinsamen Abendessen, wobei die neuen Azubis die Gelegenheit hatten, ihre Mitazubis und Ausbildungsleiterin Nina Schmitz-Steingröver in entspannter Atmosphäre kennenzulernen, bevor es am nächsten Tag in die zugeteilten Abteilungen ging.

Alle Vier werden im Vertrieb mit direktem Kundenkontakt eingesetzt. Timon Karnstedt sowie Annalena Sobczyk beginnen ihre Ausbildung in der Filiale Haan-Mitte, Gina Maria Albrecht wird zu Beginn in der Filiale Unterhaan ausgebildet und Sascha Riedel verbringt die erste Ausbildungsphase in der Filiale Gruiten.

„Die neuen Auszubildenden können sich auf zweieinhalb abwechslungsreiche Ausbildungsjahre bei uns freuen!“, ist sich der Vorstandsvorsitzende Udo Vierdag sicher: „Bei uns genießen die jungen Leute den Vorteil, unser gesamtes Haus mit all seinen verschiedenen Bereichen kennenzulernen. Die Ausbildung ist so gestaltet, dass unsere Auszubildenden neben dem klassischen Vertrieb in einer unserer Filialen beispielsweise auch interessante Einblicke in den Alltag eines Immobilienmaklers oder eines Controllers gewinnen. Hiermit bieten wir einen echten Mehrwert und heben uns von größeren Bankinstituten eindeutig ab“, erklärt Udo Vierdag.

Zudem übernehmen die Auszubildenden von Anfang an Verantwortung, da die Ausbildung darauf ausgelegt ist, dass die Jungangestellten selbstständig Kundengespräche und Beratungen durchführen können. Die schulische Ausbildung erfolgt in Düsseldorf und wird durch durch hausinterne Seminare ergänzt.

„Für uns als Sparkasse sind neben späterer Fachkompetenz, die persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten von großer Bedeutung. Freundlichkeit, Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein sind in unserem Hause sehr wichtig, da wir in unserem Beruf nah am Menschen sind und einen engen Kundenkontakt pflegen. Um eine zuverlässige und persönliche Betreuung zu bieten, sind die persönlichen Merkmale die Eigenschaften, auf die wir besonderen Wert legen“, fasst Nina Schmitz-Steingröver zusammen.

„Um unsere Auszubildenden optimal zu fördern, steht in der Ausbildungszeit ein abwechslungsreiches und spannendes Programm auf dem Lehrplan“, kündigt Udo Vierdag an.

Wer an einer Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann interessiert ist, kann sich bereits jetzt für den 1. August kommenden Jahres bei der Stadt-Sparkasse Haan bewerben:

Adresse: Stadt-Sparkasse Haan, Unternehmenskommunikation

Nina Schmitz-Steingröver

Kaiserstr. 37

42781 Haan

Tel.: 02129/575-255

Fax: 02129/575-250