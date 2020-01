Aus dem Polizeibericht : Apple-Raub: Die Kripo wertet viele Hinweise aus

Tag eins nach dem Raubüberfall auf den Haaner Apple Store: Die Polizei ist mit Hochdruck dabei, Hinweise auf die Täter auszuwerten. Von denen gibt es einige, denn der Überfall, bei dem unter anderem mehrere Laptops gestohlen wurden, fand am helllichten Tag statt, gewissermaßen mitten unter den Augen der Öffentlichkeit.

„Ein ziemlich dreistes Verhalten“, bewertet ein Polizeisprecher das Vorgehen der Täter. Sie hätten ein enormes Risiko in Kauf genommen, seien zudem mit einem hohen Maß an Aggressivität vorgegangen.

Das weist auch der Polizeibericht über den Vorfall aus: Um 14.15 Uhr am Dienstag hatten drei junge Männer die Geschäftsräume des Elektronikladens an der Bahnhofstraße betreten. Obwohl sich in dem Verkaufsraum mehrere Kunden und auch zwei Angestellte befanden, entwendeten zwei der drei Täter gewaltsam zwei MacBooks. Ein dritter Täter blieb, mit einem Messer in der Hand bewaffnet, mittig im Raum stehen.