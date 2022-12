Förderpreis überreicht AOK: „Wir sind Haan“ ist Teil der Gesundheitsvorsorge

Vor mehr als zehn Jahren wurde „Wir sind Haan“ mit inzwischen 32 Gruppen mit vielfältigen Aktivitäten gegründet. Unter anderem können die Senioren an Sport-, Kreativ- und Gesellschaftsspielgruppen teilnehmen, zudem gibt es das von Hermann Neumann geleitete Projekt „Lerntüte‘’. Er hatte seinerzeit initiiert, dass Studierende der Universität Vechta älteren Haanern den Umgang mit moderner Technologie beibringen. So werde nicht nur das Selbstvertrauen beider Seiten gestärkt, sondern auch der Austausch zwischen den Generationen gefördert, heißt es jetzt dazu in der Laudatio. Zur Community in Haan zählen sich rund 1.000 Seniorinnen und Senioren. „Gemeinsam zeichnen sie ein ganz neues Bild vom sogenannten Ruhestand“, heißt es weiter. „Passende Wohnangebote, Unterstützung im Alltag und Schutz vor Einsamkeit sind wichtige Themen, bei denen wir mitreden“, bestätigte denn auch Leo M. Middelhoff von „Wir sind Haan“.