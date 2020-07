Wasser-Reservoir : Felsenquelle: Anwohnerärger nach Probebohrung

Die „Felsenquelle“ ziert den Kreisverkehr der Flurstraße in Höhe Ginsterweg und Felsenquellen-Produktionsstandort. Im hinteren Teil des Firmengeländes hat das Unternehmen jetzt am Rande des Hühnerbachtals mittels Bohrung nach einem weiteren Mineralwasser-Vorkommen gesucht, erläutert Firmenchef Helmut Römer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Eine neu gegründete Bürgerinitiative kritisiert die Nähe zum Hühnerbachtal und befürchtet ein Absinken des Grundwasserspiegels im Naturschutzgebiet. Firmenchef Helmut Römer geht auf die Anwohner zu.

Ein Bohrvorgang des Mineralwasser-Unternehmens „Haaner Felsenquelle“ hat unerwartet Proteste von Anwohnern ausgelöst. Anfang Juli hatte das Traditionsunternehmen auf einem Grundstück unweit des Naturschutzgebietes Hühnerbachtal eine Probebohrung vorgenommen. „Wir wollten auf diese Weise feststellen, ob es dort Mineralwasser in guter Qualität und in ausreichender Menge gibt, so wie wir es bisher immer getan haben“, sagte Firmenchef Helmut Römer jetzt auf Anfrage. Sollte sich tatsächlich ein geeignetes Wasservorkommen finden, plane man, einen Förderbrunnen zu errichten. „Das anschließende Genehmigungsverfahren wird dann auch wie immer durch die untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann bearbeitet“, sagt Römer. Die begutachte und bewerte alle wichtigen Belange, darunter auch mögliche Auswirkungen auf die Umgebung – ein Vorgang, der für alle Vorhaben dieser Art gelte und sich bewährt habe.

Doch diesmal regt sich Protest aus Kreisen der Anwohner. Einige von ihnen haben eine Bürgerinitiative gegründet, die sich „Sauberes Grundwasser“ nennt und mittlerweile bereits eine eigene Seite auf der Internet-Kommunikationsplattform Facebook eingerichtet hat.

Info Familienbetrieb über mehrere Generationen 1909 wurde im Quellbereich der erste Brunnen gebohrt. 1952 übernahmen Elisabeth und David Albrecht, die Eltern der heutigen Eigentümerin Gabriele Römer, die Haaner Felsenquelle. Seit den 80er-Jahren lenken Gabriele Römer und ihr Mann Helmut den Betrieb, in dem auch die Söhne Thomas und Stephan leitende Funktionen ausüben.

Dr. Stephen Reinauer ist Sprecher der Initiative, die seinen Angaben zufolge um die 100 Mitglieder zählt. Der Allergologe kritisiert vor allem die Nähe der möglichen künftigen Wasserförderung zum Hühnerbachtal. Dort bestehe ein gesundes ökologisches Gleichgewicht und werde von der „Gartenstadt“ Haan als Ökosystem seltener Tier- und Reptilienarten sowie seltener Flora beworben. Durch Abpumpen tiefen Grundwassers entstehe eine Sogwirkung, die auch aus Oberflächengewässern Wasser abziehe, behaupten er und seine Mitstreiter, die Gefahren für das Naturschutzgebiet befürchten.

Doch auch die Probebohrung selbst hat die Initiative ins Visier genommen. „Uns wurde zugetragen, dass zeitgleich mehrere insgesamt kastenwagengrosse Behälter mit einigen Tausend Litern Fassungsvermögen neben dem Bohrturm gelagert wurden“, heißt es in einer Mitteilung. Diese Behälter seien mit der Aufschrift eines Säuremittels zur Entsteinung versehen gewesen.

Diese Andeutung der Initiative, möglicherweise Chemikalien verwendet zu haben, hat Felsenquelle-Geschäftsführer Römer nach eigenen Worten „richtig traurig gemacht“, denn sie entbehre jeder Grundlage. Die gesamte Mineralwasserbranche versuche seit vielen Jahren, so etwas zu verhindern: „Wir wollen nicht, dass Chemie in den Untergrund gepumpt wird. Wir wissen, welche Gefahren für die Umwelt und Insbesondere für das Wasser davon ausgehen, so etwas verbietet sich von selbst“, betont Römer. Der Einsatz etwa von Essigsäure sei zudem überhaupt nicht sinnvoll, sondern eher kontraproduktiv. Er versichert: „Die Bohrfirma hat keine Essigsäure oder irgendetwas Ähnliches eingesetzt.“

Mit Reinauer hat sich der Chef des seit 111 Jahren in Haan ansässigen Unternehmens jetzt an Ort und Stelle getroffen, um ihm die Bohrung persönlich zu zeigen und zu erklären sowie das Vorhaben zu beschreiben: „Wir wollen mit den Leuten in Dialog treten und ihre Fragen beantworten, sagt Römer und verweist dazu auf viele Aktivitäten in der Vergangenheit: etwa die Tage der offenen Tür, um der Öffentlichkeit die Mineralwassergewinnung und Abfüllung nahezubringen. Diesem Zweck dienten auch unzählige Betriebsbesichtigungen vor allem mit Schulkindern.