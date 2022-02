Bundesstraße 228 in Haan : Anwohner schlagen zwei Radstreifen für Bahnhofstraße vor

So wie hier auf der Hildener Straße in Solingen könnte auch die Fahrbahn der Bahnhofstraße in Haan mit Radschutzstreifen auf beiden Seiten aufgeteilt werden, regen Helmut Weber und Renate Behr an. Foto: Helmut Weber

Haan In einem offenen Brief wird Straßen NRW um eine Einschätzung gebeten. Die Bürger-Idee wäre eine Lösung, die allen Interessen entgegen kommt.

In vier Wochen sollen per Bürgerentscheid die Weichen für die Anlage eines Radschutzstreifens entlang der Bahnhofstraße – stadteinwärts zwischen Wilhelm- und Kölner Straße – gestellt werden. Gegner des Schutzstreifens möchten die Parkplätze vor Geschäften auf der Südseite der B228 erhalten. Nun haben Anwohner der Bahnhofstraße – Renate Behr und Helmut Weber – in einem offenen Brief an den Straßenbaulastträger Straßen.NRW um eine erste Einschätzung zu einem Vorschlag gebeten, den die Bürger entwickelt haben. Ihre Lösung würde den Interessen aller Nutzer entgegenkommen.